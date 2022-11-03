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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА $86,6 МЛН
09:51 04.11.2022
Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2022 года, по предварительным данным, составили $7589,8 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Нацбанка данные.
Таким образом, в октябре 2022 года золотовалютные резервы выросли на $86,6 млн.
Отметим, что с августа текущего года Нацбанк Беларуси перестал публиковать детализацию резервов, а также пояснять причины их снижения или роста.
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