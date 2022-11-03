Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2022 года, по предварительным данным, составили $7589,8 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Нацбанка данные.

Таким образом, в октябре 2022 года золотовалютные резервы выросли на $86,6 млн.

Отметим, что с августа текущего года Нацбанк Беларуси перестал публиковать детализацию резервов, а также пояснять причины их снижения или роста.