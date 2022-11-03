Интенсивность обращений по вопросам ценообразования в МАРТ снижается. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"С момента принятия решения Совмина в МАРТ зарегистрировано более 7 тыс. обращений. Сейчас количество обращений серьезно снизилось. Если в первые дни было 500-600, то сейчас уже 100-150 обращений в день. А после разъяснения с точки зрения взаимодействия директивы главы государства №10 и постановления правительства №713 большая часть вопросов автоматически снялась", - отметил министр торговли Алексей Богданов.

Снижению интенсивности обращений способствует широкомасштабная разъяснительная работа МАРТ. Постоянно в режиме онлайн и в формате живого общения с местными органами власти и представителями делового сообщества ведется разъяснительная работа по проблемным вопросам. На сайте и в Telegram-канале министерства публикуются письменные комментарии и разъяснения в формате "вопрос-ответ". Специально для индивидуальных предпринимателей выпущена памятка с примерами и формулами. Все вопросы, которые поступают в МАРТ от субъектов хозяйствования, систематизируются по основным направлениям.

"Хочу донести важную мысль: в концепции справедливой, обоснованной, контролируемой цены мы будем теперь жить. К этой мысли нужно всем привыкнуть - и импортерам, и производителям, и оптовикам, и рознице в том числе. Задача, которую ставит глава государства, - отсутствие неконтролируемого роста и увеличение цены, сдерживание инфляционных процессов - в первую очередь направлена на обеспечение благосостояния белорусского народа", - подчеркнул глава МАРТ.