|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТЕПРОВОДУ РЯДОМ С ОАО "ГРОДНО АЗОТ" ОТКРОЮТ 4 НОЯБРЯ
09:31 04.11.2022
Движение по путепроводу рядом с ОАО "Гродно Азот" откроют 4 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 4 Регион».
Таким образом, в полном объеме будет открыто движение по проспекту Космонавтов, новому участку будущей кольцевой, а также по двухуровневой развязке в месте пересечения дорог.
"Введение в строй важного инфраструктурного проекта стало еще один шагом по соединению жилых и промышленных районов города скоростной магистралью. При этом комфортные условия здесь созданы не только для автомобильного транспорта, но и для пешеходов и велосипедистов", - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2022
Курсы в банках
на 04.11.2022
Конвертация в банках
на 04.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте