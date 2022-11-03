Движение по путепроводу рядом с ОАО "Гродно Азот" откроют 4 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 4 Регион».

Таким образом, в полном объеме будет открыто движение по проспекту Космонавтов, новому участку будущей кольцевой, а также по двухуровневой развязке в месте пересечения дорог.

"Введение в строй важного инфраструктурного проекта стало еще один шагом по соединению жилых и промышленных районов города скоростной магистралью. При этом комфортные условия здесь созданы не только для автомобильного транспорта, но и для пешеходов и велосипедистов", - говорится в сообщении.