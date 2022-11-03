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ЭКОНОМИКА РБ
ММЗ РАЗРАБОТАЛ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА BELARUS 2103
18:18 03.11.2022
Минский моторный завод разработал двигатель для гусеничного трактора BELARUS 2103.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», это новая модификация двигателя на базе дизеля Д-260.4S2. В нем дефорсирована (уменьшена) мощность с 210 л.с. до 199 л.с.
Модифицированный двигатель Минского моторного Д-260.3S2 разработан для МТЗ в рамках программы по удешевлению стоимости трактора с учетом уменьшения утилизационного сбора на конечное изделие.
«С двигателем Д-260.3S2. предстоит еще немало работы: подготовка опытного образца для проведения приемочных испытаний; изготовление установочной серии для проведения квалификационных испытаний; разработка образца для прохождения сертификационных испытаний», - говорится в сообщении.
По результатам всех пройденных этапов опытный образец модифицированного двигателя будет передан на Минский тракторный для прохождения омологационных испытаний в составе техники.
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