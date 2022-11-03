По оперативной информации, в бюджет Витебской области за январь-сентябрь 2022 года поступило 3,1 млн рублей от налога на игорный бизнес. Об этом сообщает пресс-центр областной инспекции МНС.

Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).