Осенние сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Могилеве в предстоящие выходные.

Как сообщает Могилевский городской исполнительный комитет, с 4 ноября по 7 ноября сельхозярмарки будут работать в микрорайонах Казимировка (возле мини-рынка «Казимировский»), Соломинка (возле торгового центра «Форум»), Юбилейный (в районе дома № 25 по ул. Королева).

5 и 6 ноября торговля развернется на территории, прилегающей к ФОК «Н2О» (ул.Златоустовского,1) и на площадке ОАО «МогилевАттракционы» (пр. Пушкинский, 1).

Покупателям предложат плодоовощную, мясную и рыбную продукцию, саженцы, удобрения, семена. В ассортименте также будет представлена продукция общественного питания, продовольственные и непродовольственные товары.

Время работы ярмарок – с 10.00 до 16.00.