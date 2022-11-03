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ЭКОНОМИКА РБ
ОСЕННИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ БУДУТ РАБОТАТЬ В МОГИЛЕВЕ В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ
17:39 03.11.2022
Осенние сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Могилеве в предстоящие выходные.
Как сообщает Могилевский городской исполнительный комитет, с 4 ноября по 7 ноября сельхозярмарки будут работать в микрорайонах Казимировка (возле мини-рынка «Казимировский»), Соломинка (возле торгового центра «Форум»), Юбилейный (в районе дома № 25 по ул. Королева).
5 и 6 ноября торговля развернется на территории, прилегающей к ФОК «Н2О» (ул.Златоустовского,1) и на площадке ОАО «МогилевАттракционы» (пр. Пушкинский, 1).
Покупателям предложат плодоовощную, мясную и рыбную продукцию, саженцы, удобрения, семена. В ассортименте также будет представлена продукция общественного питания, продовольственные и непродовольственные товары.
Время работы ярмарок – с 10.00 до 16.00.
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