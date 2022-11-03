Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» 3 ноября 2022 года зарегистрировано в качестве резидента индустриального парка «Великий камень».

Как сообщается на сайте предприятия, РУП «Белтаможсервис» планирует реализовать в «Великом камне» инвестиционный проект по строительству современного транспортно-логистического центра.

«Целью реализации инвестиционного проекта в «Великом камне» является развитие и расширение комплекса логистических услуг экспортно-импортного направления», – отметил генеральный директор РУП «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин. – Создание транспортно-логистического центра в перспективно-развивающемся индустриальном парке «Великий камень» позволит объекту стать одной из опорных точек Экономического пояса Шелкового пути и выполнять роль коммуникационного звена между государствами». Руководитель «Белтаможсервис» подчеркнул: «Сегодня логистика является важным элементом бизнеса, особенно в отношениях Беларуси и Китая. Мы расширяем сотрудничество со странами, появляются новые партнеры, в том числе мы работаем с Турцией, странами Персидского залива, Индией».

Новый транспортно-логистический центр будет находиться в непосредственной близости от Национального аэропорта «Минск». Он будет представлять собой универсальный мультимодальный терминал, способный консолидировать и обрабатывать различные категории грузов, которые прибывают автомобильным, авиа- и железнодорожным транспортом. В непосредственной близости к данному объекту располагается железнодорожная инфраструктура, позволяющая соединить маршруты движения железнодорожного транспорта в направлении Российской Федерации и иных государств ЕАЭС, а также стран дальней дуги.

Реализация проекта в индустриальном парке «Великий камень» будет способствовать кооперации торговых отношений с резидентами парка, что в конечном итоге позволит более эффективно вести экономическую деятельность. Создание нового мультимодального транспортно-логистического центра позволит предложить бизнесу современное комплексное логистическое решение.

РУП «Белтаможсервис» – крупнейший логистический оператор Республики Беларусь. Предприятие имеет развитую инфраструктуру. Транспортно-логистические центры «Белтаможсервис» располагаются во всех областях Республики Беларусь. Сегодня инфраструктура предприятия включает в себя 10 современных транспортно-логистических центров.