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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАСПЛЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
17:20 03.11.2022
В Витебском районе открыто движение по мосту через реку Каспля после реконструкции. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.
Согласно информации, мост расположен в городском поселке Сураж на республиканской автодороге Р112, соединяющей Витебск с российской границей.
Реконструкция моста длиной 130 метров стартовала в августе 2021 года.
В строительстве принимали участие дорожные предприятия: РУП «Минскавтодор-Центр» и РУП «Витебскавтодор» – в качестве заказчиков, ОАО «Мостострой» и ОАО «Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск» – подрядных организаций.
Автор проекта - ГП «Белгипродор».
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