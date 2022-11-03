В Витебском районе открыто движение по мосту через реку Каспля после реконструкции. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.

Согласно информации, мост расположен в городском поселке Сураж на республиканской автодороге Р112, соединяющей Витебск с российской границей.

Реконструкция моста длиной 130 метров стартовала в августе 2021 года.

В строительстве принимали участие дорожные предприятия: РУП «Минскавтодор-Центр» и РУП «Витебскавтодор» – в качестве заказчиков, ОАО «Мостострой» и ОАО «Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск» – подрядных организаций.

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