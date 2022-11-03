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ЭКОНОМИКА РБ
НОЯБРЬСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА СТАРТОВАЛА В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ
16:09 03.11.2022
В Национальном детском технопарке началась ноябрьская образовательная смена.
Как сообщает Telegram-канал Министерство образования, это первая смена, которая реализует 15 образовательных направлений.
Среди них: робототехника; инженерная экология; биотехнологии; электроника и связь; «зеленая» химия; информационная безопасность; архитектура и дизайн; энергетика будущего; наноиндустрия и нанотехнологии; авиакосмические технологии; виртуальная и дополненная реальность; лазерные технологии; машины и двигатели. Автомобилестроение; природные ресурсы.
Ноябрьская образовательная смена продлится 23 дня.
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