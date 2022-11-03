|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТЬ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ С БЕЛОРУССКИМ КАПИТАЛОМ И КНР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
15:03 03.11.2022
3 ноября 2022 года в индустриальном парке «Великий камень» в качестве резидентов зарегистрировано шесть 6 компаний с белорусским капиталом и Китайской Народной Республики.
Как сообщает сайт парка, зарегистрированы РУП «Белтаможсервис», ООО «ЭйАй Форстех Бел», ООО «Научно-исследовательский институт наук о жизни Хунцзюбел», ООО «Лаудинг», ООО «Суперпак Инновейшен» и ООО «Линк Принт».
Кроме этого, подписаны соглашения между Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении и «Компанией по развитию индустриального парка» об открытии представительства в «Великом камне», а также «Компанией по развитию индустриального парка» и одним из крупнейших издательств Китая об издании на русском языке работ о традиционной китайской медицине доктора Цай Чуанцина.
В «Великом камне» также запустили производство одного из резидентов – компании «КУВО» (Беларусь). Предприятие является крупнейшим в СНГ производителем широкой номенклатуры стекол для всех видов наземного транспорта. На территории индустриального парка построен завод площадью 7000 кв. м, действует филиал в Могилеве. Экспортная составляющая проекта – не менее 70%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2022
Курсы в банках
на 03.11.2022
Конвертация в банках
на 03.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте