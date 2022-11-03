Более 5 тыс. единиц спортивной одежды пытался незаконно ввезти литовский перевозчик на территорию ЕАЭС через белорусско-латвийский участок границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в грузовом автомобиле VOLVO из Испании перевозили спортивную одежду. Машина следовала на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Урбаны» и была направлена в ведомственный пункт таможенного оформления для проверки.

При досмотре, помимо заявленных товаров, сотрудники Витебской таможни обнаружили свыше 5 тыс. единиц спортивной одежды, обуви и различных аксессуаров, общей стоимостью более 163 тыс. рублей.

Недекларирование такого количества товаров могло послужить основанием для занижения размера таможенных платежей на сумму порядка 40 тыс. рублей.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.