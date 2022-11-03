|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ ПРОВЕДЕТ 10 НОЯБРЯ ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
14:17 03.11.2022
10 ноября на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится трансляция семинара «Законодательство о лицензировании в Республике Беларусь: комментируют эксперты».
Как сообщает Национальный правовой портал, недавно принятым новым законом от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании» системно и комплексно регулируется вся сфера лицензирования, в том числе определяются лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы, требования, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам, порядок получения лицензии.
Основные положения закона о лицензировании начнут действовать с 1 января 2023 г.
В рамках открытого семинара выступят представители министерств экономики и образования.
Спикеры расскажут об изменении подходов в правовом регулировании соответствующей сферы согласно новым нормами законодательства, в том числе: о целях, задачах и принципах лицензирования; об особенностях осуществляемых в рамках данного института административных процедур; об актуальном перечне лицензируемых видов деятельности и составляющих их работ (услуг); о цифровой трансформации института лицензирования в Республике Беларусь и открывающихся в связи с грядущими нововведениями возможностями для субъектов хозяйствования и лицензирующих органов; об особенностях лицензирования образовательной деятельности.
Экспертам можно задать вопросы. Направлять их следует на ящик до 11.00 10 ноября. Ответы будут даны в ходе прямого эфира.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2022
Курсы в банках
на 03.11.2022
Конвертация в банках
на 03.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте