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ЭКОНОМИКА РБ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ 10 НОЯБРЯ ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ


14:17 03.11.2022

10 ноября на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится трансляция семинара «Законодательство о лицензировании в Республике Беларусь: комментируют эксперты».

Как сообщает Национальный правовой портал, недавно принятым новым законом от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании» системно и комплексно регулируется вся сфера лицензирования, в том числе определяются лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы, требования, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам, порядок получения лицензии.

Основные положения закона о лицензировании начнут действовать с 1 января 2023 г.

В рамках открытого семинара выступят представители министерств экономики и образования.

Спикеры расскажут об изменении подходов в правовом регулировании соответствующей сферы согласно новым нормами законодательства, в том числе: о целях, задачах и принципах лицензирования; об особенностях осуществляемых в рамках данного института административных процедур; об актуальном перечне лицензируемых видов деятельности и составляющих их работ (услуг); о цифровой трансформации института лицензирования в Республике Беларусь и открывающихся в связи с грядущими нововведениями возможностями для субъектов хозяйствования и лицензирующих органов; об особенностях лицензирования образовательной деятельности.

Экспертам можно задать вопросы. Направлять их следует на ящик до 11.00 10 ноября. Ответы будут даны в ходе прямого эфира.
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