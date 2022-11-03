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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ПРИПЯТСКИЙ» РЕАЛИЗУЮТ ИНВЕСТПРОЕКТ
13:58 03.11.2022
В Национальном парке «Припятский» реализуют инвестпроект - цех пеллетного производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
«Оборудование российское. Поставка запчастей, обслуживание и все остальное гарантированы», - рассказал гендиректор нацпарка Юрий Апанович.
По его словам, ввод объекта позволит создать дополнительно 20 рабочих мест, мощность производства составит около 20 тыс. т пеллет в год.
"Еще на стадии строительства на нас уже выходят партнеры. Мы будем выпускать и премиальную, и индустриальную пеллету", - сказал руководитель.
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