В Национальном парке «Припятский» реализуют инвестпроект - цех пеллетного производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

«Оборудование российское. Поставка запчастей, обслуживание и все остальное гарантированы», - рассказал гендиректор нацпарка Юрий Апанович.

По его словам, ввод объекта позволит создать дополнительно 20 рабочих мест, мощность производства составит около 20 тыс. т пеллет в год.

"Еще на стадии строительства на нас уже выходят партнеры. Мы будем выпускать и премиальную, и индустриальную пеллету", - сказал руководитель.