Комитет госконтроля Минской области проведет 4 ноября 2022 года «горячую» линию по вопросам организации школьного питания в учреждениях образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, жители Минской области с 10:00 до 13:00 могут сообщить (в том числе анонимно) об имеющихся фактах нарушений законодательства, некачественном оказании услуг по питанию учащихся в школах, имеющихся проблемах с техническим и санитарным состоянием столовых и пищеблоков и др.

Звонить можно будет по номеру телефона 8 (017) 379-12-41.