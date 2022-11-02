ОАО «Лидское пиво» представила новинки этого сезона: пиво «Лідскае зімовае» и квас «Лидский зимний».

Специальное темное пиво «Лідскае зімовае» низового брожения приготовлено с добавлением апельсина, гвоздики и корицы. Особую зимнюю атмосферу ему придают сладковатый вкус и приятный аромат, а натуральные добавки подчеркивают глубину вкуса.

Те же, кто предпочитает оригинальные безалкогольные напитки, оценят «Лидский зимний» квас. Приготовленный в лучших традициях лидской пивоварни, он сочетает в себе классический вкус кваса натурального брожения и печеное яблоко.

«Думая о зиме, мы обычно представляем холодную снежную ночь, когда хочется укутаться в большое теплое одеяло, окружить себя компанией друзей и послушать увлекательные истории под падающий снег, - рассказали в ОАО «Лидское пиво». - Как раз под такие ситуации мы и создали новую зимнюю линейку, воссоздав ощущение теплоты и уюта не только во вкусе напитков, но и в их внешнем виде».

Помимо всем известного оленя и Лидского замка, продолжающего подчеркивать происхождение напитков из славного города Лиды, на бутылках можно обнаружить и атрибуты новых вкусов: корицу, гвоздику, апельсин на пивной этикетке и печеное яблоко на квасе. А синий спокойный цвет этикеток с традиционными зимними элементами — елками и снегом — окунает в атмосферу приближающихся праздников.

«Лідскае зімовае» будет представлено на полках магазинов в стильной стеклянной упаковке объемами 0,5 л и ПЭТ 0,9 л. «Лидский зимний» квас можно найти в бутылках классических объемов в 1,0 л и 1,5 л.

Напомним, что чрезмерное употребление слабоалкогольных напитков вредит здоровью.