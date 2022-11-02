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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТАРИФА ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП


11:14 03.11.2022

Оператор А1 представил новую линейку с новым подходом к формированию тарифа – «Свое решение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, ее ключевая особенность – работа по принципу конструктора, что позволяет гибко адаптировать конфигурацию тарифа в зависимости от задач каждого конкретного пользователя.

В линейке «Свое решение» можно выбрать предложения как для голосового общения, так и для интернета. В рамках каждого из них у пользователя есть возможность подобрать нужный набор услуг без изменения стоимости выбранного предложения. Добавить больше интернета либо увеличить число минут разговоров можно буквально в пару кликов через приложение «Мой А1» или свой личный кабинет. Таким образом, пользователям теперь доступна уникальная возможность легко настроить наиболее подходящее для себя решение.

Каждое предложение линейки «Свое решение» для смартфонов имеет несколько наборов услуг: с акцентом на голосовые вызовы во все сети, на активное пользование мобильным интернетом или на оптимальный баланс между трафиком и звонками. По тому же принципу построены и решения линейки для доступа в интернет, где пользователи сами могут выбирать: объем гигабайт или безлимит интернет-трафика.

Подключиться на новую линейку «Свое решение» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. В течение 12 месяцев для новых абонентов будет доступно специальное предложение в рамках выбранного решения.

Ознакомиться с линейкой «Свое решение», а также подобрать наилучшее решение для своего дела можно на интерактивной странице, доступной по ссылке.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.
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