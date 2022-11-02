ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ ЗА 7 НОЯБРЯ

10:05 03.11.2022 Выплата пенсий и пособий за 7 ноября 2022 года будет производиться в объектах почтовой связи (ОПС) Беларуси досрочно. Как сообщает Telegram-канал РУП «Белпочта», с 4 ноября выплаты начнутся в отделениях почтовой связи Минска. В остальных ОПС республики выплата будет осуществляться с 5 ноября. 7 ноября 2022 года будут функционировать только дежурные ОПС.