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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ ЗА 7 НОЯБРЯ
10:05 03.11.2022
Выплата пенсий и пособий за 7 ноября 2022 года будет производиться в объектах почтовой связи (ОПС) Беларуси досрочно.
Как сообщает Telegram-канал РУП «Белпочта», с 4 ноября выплаты начнутся в отделениях почтовой связи Минска.
В остальных ОПС республики выплата будет осуществляться с 5 ноября.
7 ноября 2022 года будут функционировать только дежурные ОПС.
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