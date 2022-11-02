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ЭКОНОМИКА РБ
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ ОБСУДЯТ В БГУ
09:28 03.11.2022
Международная научно-практическая конференция «Журналистика-2022: состояние, проблемы, перспективы» пройдет в очно-дистанционном формате 3 ноября в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками станут свыше 100 ученых и специалистов СМИ из Беларуси и России. Это представители БГУ, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Института социологии НАН Беларуси, Издательского дома «Звязда», Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Южно-Уральского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Состоится работа пяти секций: «Журналистика в условиях цифровизации медиапространства», «Медиалингвистика и редактирование», «Культура в фокусе СМИ», «Международная журналистика и дискурс-анализ медиапроцессов» и «Глобальное пространство коммуникации».
Кроме того, пройдут круглые столы «Медиалогия как синтез наук» и «Аудиовизуальные СМИ: от истоков к эпохе цифровых технологий». На них участники обсудят медиатизацию общества как исследовательскую проблему; аналитическое сопровождение работы СМИ и аудиовизуальные СМИ в условиях конвергенции.
Итогом форума станет выпуск сборника трудов конференции, который будет доступен пользователям в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором конференции выступает факультет журналистики БГУ.
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