Международная научно-практическая конференция «Журналистика-2022: состояние, проблемы, перспективы» пройдет в очно-дистанционном формате 3 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками станут свыше 100 ученых и специалистов СМИ из Беларуси и России. Это представители БГУ, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Института социологии НАН Беларуси, Издательского дома «Звязда», Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Южно-Уральского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и др.

Состоится работа пяти секций: «Журналистика в условиях цифровизации медиапространства», «Медиалингвистика и редактирование», «Культура в фокусе СМИ», «Международная журналистика и дискурс-анализ медиапроцессов» и «Глобальное пространство коммуникации».

Кроме того, пройдут круглые столы «Медиалогия как синтез наук» и «Аудиовизуальные СМИ: от истоков к эпохе цифровых технологий». На них участники обсудят медиатизацию общества как исследовательскую проблему; аналитическое сопровождение работы СМИ и аудиовизуальные СМИ в условиях конвергенции.

Итогом форума станет выпуск сборника трудов конференции, который будет доступен пользователям в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором конференции выступает факультет журналистики БГУ.