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ЭКОНОМИКА РБ
НА ТОРГОВОЙ СЕССИИ БУТБ КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА СУММУ ОКОЛО $1,5 МЛН
18:01 02.11.2022
На специальной торговой сессии ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 2 ноября 2022 года китайская компания приобрела пиломатериалы на сумму около $1,5 млн.
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, лоты выставлялись на нескольких базисах поставки с логистикой доставки товара в контейнерах до Китая.
В торгах приняли участие 14 иностранных покупателей.
В итоге китайская компания приобрела комплексный лот пиломатериалов общим объемом 7.540 куб. м на сумму 10,4 млн юаней.
При этом благодаря конкурентной борьбе начальная стоимость лота увеличилась на 3,5%.
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