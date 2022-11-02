ЭКОНОМИКА РБ

НА ТОРГОВОЙ СЕССИИ БУТБ КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА СУММУ ОКОЛО $1,5 МЛН

18:01 02.11.2022 На специальной торговой сессии ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 2 ноября 2022 года китайская компания приобрела пиломатериалы на сумму около $1,5 млн. Как сообщает Telegram-канал БУТБ, лоты выставлялись на нескольких базисах поставки с логистикой доставки товара в контейнерах до Китая. В торгах приняли участие 14 иностранных покупателей. В итоге китайская компания приобрела комплексный лот пиломатериалов общим объемом 7.540 куб. м на сумму 10,4 млн юаней. При этом благодаря конкурентной борьбе начальная стоимость лота увеличилась на 3,5%.