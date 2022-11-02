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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЕ ВПК БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛО ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ


17:46 02.11.2022

ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», являясь одним из флагманов военно-промышленного комплекса страны, осуществляет разработку и производство не только изделий оборонного значения, но и определенную линейку продукции с самым разнообразным спектром применения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета, одними из перспективных изделий гражданского назначения стали разработанные и изготовленные на предприятии опытные образцы электровелосипедов, предназначенных для несения патрульно-постовой службы в санаторно-курортной зоне с протяженными маршрутами патрулирования.

Привод электровелосипеда «Филин-1» осуществляется от мотор-колеса с планетарным редуктором мощностью 1 кВт, который позволяет развивать максимальную скорость до 40 км/час. Аккумуляторная батарея увеличенной емкости обеспечивает перемещение электровелосипеда по пересеченной местности на одной зарядке на расстояние не менее 90 км.

Для действий в экстремальных ситуациях электровелосипед оснащен стробоскопом с переменными режимами работы и громкоговорителем с возможностью подачи модулированного звукового сигнала. На руле установлен кронштейн с креплением для переносной радиостанции.

С целью оказания неотложной помощи в контейнере багажника размещена аптечка первой помощи и емкость с водой.

Электровелосипед «Филин-1» обладает рядом положительных характеристик: бесшумность передвижения; отсутствие вредных выбросов в атмосферу; оригинальный дизайн; эргономичность; простота обслуживания и эксплуатации.

Все эти качества изделия позволяют использовать электровелосипед «Филин-1» (при незначительном изменении комплектации) не только для патрульной службы, но и для проведения длительных велосипедных экскурсий на природу, для поездок на рыбалку и охоту.

Летом текущего года два таких электровелосипеда проходили испытания в тестовом режиме в Мядельском районе, в том числе в санаторно-курортной зоне озера Нарочь, и получили положительные отзывы сотрудников внутренних дел.
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