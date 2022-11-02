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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУДИЛА ДЕЛО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФАРМКОМПАНИИ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА
17:15 02.11.2022
Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении специалиста изучения и анализа фармацевтического рынка Беларуси, работающего на представительство одной из иностранных коммерческих организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, подозреваемый, действуя в группе с неустановленными лицами, предоставил нескольким медицинским работникам Гомельской области от имени фармацевтической компании, помимо предусмотренной заработной платы, в качестве незаконного вознаграждения деньги в особо крупном размере в сумме не менее 42 тыс. рублей.
По версии прокуратуры, данные средства предназначались в качестве платы за действия медработников в пределах их служебных полномочий по продвижению медикаментов, реализуемых коммерческой организацией, которую представлял подозреваемый.
Представитель иностранной фармкомпании подозревается по ч.3 ст.433 УК РБ (незаконное вознаграждение).
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