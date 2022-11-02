Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области стал первым региональным центром поддержки экспорта, получившим статус брокера ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, вручая сертификат брокера, председатель правления биржи Александр Осмоловский среди приоритетных для БУТБ направлений отметил рост числа участников и объемов торгов с Ростовской областью. Аккредитация брокера будет способствовать достижению этих целей.

В свою очередь директор Центра поддержки экспорта Аркадий Мурзаев подчеркнул особенности, отличающие БУТБ от обычных электронных площадок: «Это надежность, прозрачность и низкий уровень риска. Биржа обеспечивает все условия для ведения бизнеса с контрагентами из Беларуси и других стран, тем самым расширяя географию торговли».

По состоянию на 1 ноября 2022 года на БУТБ аккредитовано 56 компаний из Ростовской области. Сумма сделок с начала года составила 2,1 млн USD.

Ростовские предприятия поставляли изделия из черных металлов и уголь, закупали пилопродукцию и кормовые добавки.