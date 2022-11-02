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ЭКОНОМИКА РБ
КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ 940 МЛН РУБЛЕЙ
13:58 02.11.2022
Девять крупнейших налогоплательщиков перечислили за 3 квартала 2022 года в бюджет Гомельской области более 940 миллионов рублей, что составляет 44% от доходов региона. Об этом рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев.
По его словам, наибольший вклад в формирование бюджета внесли РУП "ПО "Белоруснефть" и РУП "Гомельэнерго".
"Всего же за 9 месяцев 2022 года в бюджет региона поступило более 2,134 млрд рублей, что почти 5% больше к уровню аналогичного периода прошлого года в фактических ценах поступления", - сообщил Дмитрий Калеев.
Около 75% доходов бюджета сформировано за счет поступлений пяти налогов: 34,5% - за счет подоходного налога, 20,8% - НДС, 8,6% - налога на прибыль, 7,4% - на недвижимость и 3,5% - за счет акцизов.
Организации госсектора экономики в консолидированный бюджет области в этот период перечислили более 1,5 млрд рублей - 73,1% общих поступлений. Вклад негосударственного сектора - 20,3%, индивидуальных предпринимателей и физлиц – по 3,3% каждый.
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