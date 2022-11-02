На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 ноября расширен функционал электронной услуги 3.64.01 «Дополнительное накопительное пенсионное страхование».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, теперь в рамках оказания услуги работодатель в личном кабинете сможет создавать списки различного типа, а также просматривать и при необходимости редактировать содержимое ранее направленных в республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита» списков.

При этом получение информации о договоре дополнительного накопительного пенсионного страхования в рамках услуги возможно только в отношении договоров страхования, заключенных в электронном виде (в соответствии с абз.3 п. 6 Положения о порядке и условиях осуществления добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, утвержденного указом от 27 сентября 2021 г. № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии»).

При заключении договора страхования в письменной форме страхователь уведомляет работодателя об участии в дополнительном накопительном пенсионном страховании путем предоставления работодателю копии страхового свидетельства (с предъявлением оригинала).