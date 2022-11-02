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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ РАСШИРЕН ФУНКЦИОНАЛ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
13:23 02.11.2022
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 ноября расширен функционал электронной услуги 3.64.01 «Дополнительное накопительное пенсионное страхование».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, теперь в рамках оказания услуги работодатель в личном кабинете сможет создавать списки различного типа, а также просматривать и при необходимости редактировать содержимое ранее направленных в республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита» списков.
При этом получение информации о договоре дополнительного накопительного пенсионного страхования в рамках услуги возможно только в отношении договоров страхования, заключенных в электронном виде (в соответствии с абз.3 п. 6 Положения о порядке и условиях осуществления добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, утвержденного указом от 27 сентября 2021 г. № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии»).
При заключении договора страхования в письменной форме страхователь уведомляет работодателя об участии в дополнительном накопительном пенсионном страховании путем предоставления работодателю копии страхового свидетельства (с предъявлением оригинала).
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