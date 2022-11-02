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ЭКОНОМИКА РБ
В ОКТЯБРЕ БЖД ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 5,2 МЛН ПАССАЖИРОВ
12:51 02.11.2022
В октябре 2022 года, по оперативным данным, Белорусская железная дорога (БЖД) во всех видах сообщений перевезла более 5,2 млн пассажиров, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, объем перевозок в городском сообщении возрос к аналогичному периоду 2021 года на 0,2% и составил 266 тыс. пассажиров, поездами межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса перевезено более 681 тыс. пассажиров, или на 21,4% больше, чем в октябре 2021 года, региональных линий экономкласса – 4,1 млн пассажиров или на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем перевозок в международном сообщении за этот период составил почти 200 тыс. пассажиров, в том числе в прямом сообщении с Россиийской Федерацией проследовали 186 тыс. пассажиров.
В настоящее время между Беларусью и Российской Федерацией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда и Мурманска.
За январь-октябрь 2022 года по Белорусской железной дороге перевезено 52,6 млн пассажиров.
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