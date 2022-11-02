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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИКА СТОЛИЦЫ РАЗВИВАЕТСЯ УСТОЙЧИВО, НО ЕСТЬ НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ РОСТА - ЧИНОВНИК


12:38 02.11.2022

Экономика столицы развивается устойчиво, но есть незадействованные резервы роста. Об этом заявила 1 ноября 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе заседания на площадке Мингорисполкома об итогах социально-экономического развития Минска за январь-сентябрь 2022 г.

По словам Татьяны Бранцевич, реализация дополненных планов развития областей и Минска на текущий год поддержала устойчивость экономик регионов и помогла вывести их на восстановительную траекторию. Но для того, чтобы извлечь максимум из складывающейся позитивной динамики следует задействовать имеющиеся резервы роста.

«Для столицы они в первую очередь связаны с индустриальным блоком. Акцент – на подведомственных предприятиях, которые уже адаптировали к новым условиям свои экспортно-логистические стратегии, освоили выпуск востребованной импортозамещающей продукции. Для них необходимо проработать дополнительные целевые параметры по темпам роста объемов производства под платежеспособный спрос на рынках.

Возможности добавить есть и в других отраслях. Существенные резервы кроются в строительной сфере, особенно в части инфраструктуры. А наблюдаемый в настоящее время рост туристических потоков позволяет рассчитывать на солидную прибавку в транспорте, общепите и других смежных секторах.

Необходимо консолидировать усилия местной власти, госорганов и бизнеса, чтобы в полной мере использовать в интересах развития потенциал крупнейшего экономического центра нашей страны, ставить конкретные задачи и жестко контролировать их выполнение», – подчеркнула Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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