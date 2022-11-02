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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ИЗ ПОЛЬШИ БОЛЕЕ 500 ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА
12:27 02.11.2022
Гродненские таможенники обнаружили более 500 единиц незадекларированных ювелирных изделий из серебра, которые были спрятаны в передней панели легкового автомобиля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.
Водитель автомобиля RENAULT, следуя из Польши через пункт пропуска «Берестовица», выбрал для прохождения границы «красный коридор». В пассажирской декларации белорус заявил о перемещении автомобильных шин. Однако при сканировании и дальнейшем досмотре машины установлено, что в передней панели находятся ювелирные изделия из серебра стоимостью порядка 6 тыс. рублей, сведения о которых гражданин не указал.
Сокрытие «серебра» повлекло за собой изъятие незаконно перемещаемых изделий и легкового автомобиля, как средства совершения правонарушения.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров, а также транспортного средства.
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