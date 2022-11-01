ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ РАСШИРИЛИ ВНЕШНИЙ КАНАЛ В ИНТЕРНЕТ НА 240 ГБИТ


12:05 02.11.2022

В Беларуси за 9 месяцев 2022 года внешний канал для доступа в сеть Интернет расширен на 240 Гбит/с до 2470 Гбит/с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, на 1 октября 2022 г. количество абонентов, подключенных по оптике, составило порядка 2,887 млн и увеличилось с начала года более чем на 48 тысяч.

Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к интернету на 1 октября составило 3107,2 тыс. при уровне проникновения 33,6 единиц на 100 жителей.

За январь-сентябрь количество абонентов IP-телевидения увеличилось на 109,5 тыс. и составило 2442,5 тыс. абонентов.

На 1 октября 2022 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в Беларуси составило 11 822 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 127,7 абонента на 100 жителей.

Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3% и 98,4% территории республики соответственно, на которой проживает 99,9% населения. За отчетный период введена в эксплуатацию 501 базовая станций стандарта LTE, что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи данного стандарта до 97,9%.

Количество абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет за девять месяцев 2022 года составило 8 227,6 с проникновением услуг в 88,9 ед. на 100 жителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
валюта курс
EUR 2.4534
USD 2.4763
RUB 4.0141
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4530 -0.0004
USD 2.4745 -0.0018
RUB 4.0169 +0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4550
USD 2.4720 2.4790
RUB 3.1000 4.0200
подробнее

Конвертация в банках
на 02.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9800 0.9950
EUR/RUB 61.0000 78.0000
USD/RUB 61.4000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте