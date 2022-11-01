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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГ НА ПЕРВУЮ КВАРТИРУ В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ
11:56 02.11.2022
Введенный в Беларуси с 2022 года налог на первую квартиру планируют повысить. Об этом сообщил 2 ноября на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.
«Прорабатывается незначительное повышение, примерно на 10%», - сообщил он.
В то же время окончательное решение по повышению пока не принято.
Ожидается, что законопроект по изменению ставок налога рассмотрят депутаты, а также в Совете Республики. Налог планируется повысить с 2023 года.
По словам Андрея Ковалевского, вопрос отмены налога на первую квартиру сейчас не рассматривается.
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