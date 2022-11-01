Введенный в Беларуси с 2022 года налог на первую квартиру планируют повысить. Об этом сообщил 2 ноября на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

«Прорабатывается незначительное повышение, примерно на 10%», - сообщил он.

В то же время окончательное решение по повышению пока не принято.

Ожидается, что законопроект по изменению ставок налога рассмотрят депутаты, а также в Совете Республики. Налог планируется повысить с 2023 года.

По словам Андрея Ковалевского, вопрос отмены налога на первую квартиру сейчас не рассматривается.