УП «Белтехосмотр» за октябрь 2022 года выдано 97 011 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 15,6% больше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (83 896 разрешений).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 75 996 разрешений (78,3% от общего количества).

Общее количество выданных за январь-октябрь 2022 г. разрешений составило 1 147 413, что на 20,1% меньше аналогичного показателя за январь-октябрь 2021 г. (1 435 356).

УП «Белтехосмотр» обращает внимание, что в настоящее время на территории Беларуси контроль наличия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении осуществляется в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи (аналогично контролю скоростного режима).