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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ЗА ОКТЯБРЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 97 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
11:50 02.11.2022
УП «Белтехосмотр» за октябрь 2022 года выдано 97 011 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 15,6% больше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (83 896 разрешений).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 75 996 разрешений (78,3% от общего количества).
Общее количество выданных за январь-октябрь 2022 г. разрешений составило 1 147 413, что на 20,1% меньше аналогичного показателя за январь-октябрь 2021 г. (1 435 356).
УП «Белтехосмотр» обращает внимание, что в настоящее время на территории Беларуси контроль наличия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении осуществляется в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи (аналогично контролю скоростного режима).
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