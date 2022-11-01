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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МОГИЛЕВА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОСТУПИЛО 143 МЛН РУБЛЕЙ
11:18 02.11.2022
В бюджет Октябрьского района Могилева в январе-сентябре 2022 года поступило 143 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 17,1%, или 20,9 млн рублей в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 67,6 млн рублей (47,3%), налога на прибыль – 19,9 млн рублей (13,9%), налога на добавленную стоимость – 19,3 млн рублей (13,5%), налога при упрощенной системе налогообложения – 8,1 млн рублей (5,7%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Октябрьского района Могилева вошли: Филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, РУП «Могилевоблгаз», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ОАО «Заднепровье», ИООО «СДТ БелМ», ЗАО «Проммаш», Могилевский филиал Автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ИООО «СБИКаучук», ООО «Метагарант Сталь».
Доля их платежей составила 45,2% общих поступлений Октябрьского района Могилева.
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