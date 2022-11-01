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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» В ОКТЯБРЕ ПРОДАЛ НА АУКЦИОНАХ 5 ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11:13 02.11.2022
Комитет «Минскоблимущество» в октябре 2022 г. продал на аукционах, в том числе электронных торгах, 5 объектов коммунальной собственности на общую сумму 89 612,04 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, основную часть которых покупатели планируют использовать под жилые помещения.
Всего с начала 2022 года комитетом на аукционных торгах, в том числе электронных торгах, продано 30 объектов недвижимости государственной собственности и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, на общую сумму 2 296 951,46 рублей, из которых республиканской собственности – 5 объектов на общую сумму 285 014,50 рублей; коммунальной собственности – 25 объектов на общую сумму 2 011 936,96 рублей.
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