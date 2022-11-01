В Беларуси планируется пересмотреть стоимость питания в школах. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец.

Он напомнил, что изменение денежной нормы возможно, если она на более чем 5% отличается от уровня цен, предоставляемых Белстатом. В марте 2022 года правительство уже повышало стоимость питания.

Иванец также сообщил, что в школах поменяется меню, но это изменение не затронет натуральные нормы.

"Количество мясных продуктов, овощей, фруктов, соков будет неизменным. Лишь только поменяется форма, в каком виде они будут представлены", - пояснил он.