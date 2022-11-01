ЭКОНОМИКА РБ

ВЫЯВЛЕНА ПРЕСТУПНАЯ СХЕМА ХИЩЕНИЯ СЕМЯН РАПСА НА ГРОДНЕНЩИНЕ

10:18 02.11.2022 Оперативники БЭП выявили преступную схему хищения семян рапса на Гродненщине. Как сообщает МВД Беларуси, начальник цеха по переработке и хранению зерна, ведущий агроном по семеноводству и их третий подельник из другой сельхозорганизации в конце мая вывезли со склада кооператива порядка 32,5 тонны семян. Чтобы создать видимость легального происхождения продукции, фигуранты использовали подложные накладные другого предприятия и передали товар фирме-заготовителю. Ущерб, причиненный хозяйству, составил около 44 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.