ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ А1 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10:11 02.11.2022 Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в «Порядок оказания услуг на базе облачной платформы ЦОД: "Системы объединенных коммуникаций на основе Microsoft Skype for Business"». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения вступают в силу 10 ноября 2022 года. С обновленным документом можно ознакомиться по ссылке.