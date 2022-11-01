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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


10:11 02.11.2022

Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в «Порядок оказания услуг на базе облачной платформы ЦОД: "Системы объединенных коммуникаций на основе Microsoft Skype for Business"».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения вступают в силу 10 ноября 2022 года.

С обновленным документом можно ознакомиться по ссылке.
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