|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
10:11 02.11.2022
Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в «Порядок оказания услуг на базе облачной платформы ЦОД: "Системы объединенных коммуникаций на основе Microsoft Skype for Business"».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения вступают в силу 10 ноября 2022 года.
С обновленным документом можно ознакомиться по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2022
Курсы в банках
на 02.11.2022
Конвертация в банках
на 02.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте