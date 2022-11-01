Прокурор Жлобинского района предъявил в суд иск в интересах КСУП о взыскании с виновных ущерба на сумму более 2,2 тыс. рублей, причиненного падежом молодняка крупнорогатого скота.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, ответчиками по иску выступили два бригадира и два ветеринарных врача предприятия АПК.

По результатам надзорной проверки на молочно-товарной ферме прокуратура установила, что в июле 2022 года имел место падеж 3 животных из-за нарушения технологии кормления и несвоевременного лечения.

Суд Жлобинского района исковые требования прокурора удовлетворил – с виновных лиц взыскано свыше 2,2 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Решение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.