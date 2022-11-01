ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ


09:13 02.11.2022

В правительстве Беларуси 1 ноября состоялось совещание по вопросам организации питания учащихся в учреждениях общего среднего образования.

"В большинстве развитых стран вопрос обеспечения школьников и дошкольников качественным питанием приравнен к вопросам национальной безопасности. Очевидна взаимосвязь рациона питания подростков с их состоянием здоровья. К сожалению, наших детей также затронули негативные явления, связанные с ростом потребления хлебобулочных изделий, чипсов, сладостей, сладких газированных напитков, недостаток микро- и макронутриентов, высокое потребление сахара, соли и трансжиров. Думаю, что эту проблему стоит рассмотреть на уровне правительства", - сказал премьер-министр Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

В начале 2022 года актуализированы натуральные нормы питания. В том числе они уменьшены по сахару, соли, кондитерским изделиям. Зато в рационе стало больше овощей и фруктов.

"В то же время остается много вопросов как к качеству школьного питания, так и к его организации. Контролирующие органы продолжают выявлять факты недовложений, недовесов, нарушений в технологии приготовления блюд, использования неподходящих продуктов. Учащимся нередко предлагаются заведомо невкусные, однообразные, неэстетично оформленные блюда. Дети их просто не едят. Отсюда и большое количество отходов после школьных завтраков и обедов. А ведь питание предоставляется 1,1 млн детей", - обратил внимание премьер-министр.

Для решения этих вопросов Минобразования предлагает ряд мер.

"Надо обсудить, насколько всесторонне они проработаны, все ли учитывается. Пока, насколько я вижу, они носят в основном организационно-финансовый характер. Меры должны быть такими, чтобы сделать питание в школах, гимназиях, дошкольных учреждениях действительно вкусным, здоровым, разнообразным и учитывающим пожелания детей", - подчеркнул глава белорусского Правительства.

"Где образовательные программы по пропаганде здорового питания и формированию правильного пищевого поведения? Почему слабо используются разработки и рекомендации НПЦ по продовольствию НАН Беларуси?" - спросил Роман Головченко.

"Предлагаемые изменения в организации школьного питания должны существенно повысить эффективность управления в этой сфере и упредить любые попытки нарушений", - резюмировал премьер-министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
валюта курс
EUR 2.4534
USD 2.4763
RUB 4.0141
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4530 -0.0004
USD 2.4745 -0.0018
RUB 4.0169 +0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4550
USD 2.4720 2.4790
RUB 3.1000 4.0200
подробнее

Конвертация в банках
на 02.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9800 0.9950
EUR/RUB 61.0000 78.0000
USD/RUB 61.4000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте