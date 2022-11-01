В правительстве Беларуси 1 ноября состоялось совещание по вопросам организации питания учащихся в учреждениях общего среднего образования.

"В большинстве развитых стран вопрос обеспечения школьников и дошкольников качественным питанием приравнен к вопросам национальной безопасности. Очевидна взаимосвязь рациона питания подростков с их состоянием здоровья. К сожалению, наших детей также затронули негативные явления, связанные с ростом потребления хлебобулочных изделий, чипсов, сладостей, сладких газированных напитков, недостаток микро- и макронутриентов, высокое потребление сахара, соли и трансжиров. Думаю, что эту проблему стоит рассмотреть на уровне правительства", - сказал премьер-министр Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

В начале 2022 года актуализированы натуральные нормы питания. В том числе они уменьшены по сахару, соли, кондитерским изделиям. Зато в рационе стало больше овощей и фруктов.

"В то же время остается много вопросов как к качеству школьного питания, так и к его организации. Контролирующие органы продолжают выявлять факты недовложений, недовесов, нарушений в технологии приготовления блюд, использования неподходящих продуктов. Учащимся нередко предлагаются заведомо невкусные, однообразные, неэстетично оформленные блюда. Дети их просто не едят. Отсюда и большое количество отходов после школьных завтраков и обедов. А ведь питание предоставляется 1,1 млн детей", - обратил внимание премьер-министр.

Для решения этих вопросов Минобразования предлагает ряд мер.

"Надо обсудить, насколько всесторонне они проработаны, все ли учитывается. Пока, насколько я вижу, они носят в основном организационно-финансовый характер. Меры должны быть такими, чтобы сделать питание в школах, гимназиях, дошкольных учреждениях действительно вкусным, здоровым, разнообразным и учитывающим пожелания детей", - подчеркнул глава белорусского Правительства.

"Где образовательные программы по пропаганде здорового питания и формированию правильного пищевого поведения? Почему слабо используются разработки и рекомендации НПЦ по продовольствию НАН Беларуси?" - спросил Роман Головченко.

"Предлагаемые изменения в организации школьного питания должны существенно повысить эффективность управления в этой сфере и упредить любые попытки нарушений", - резюмировал премьер-министр.