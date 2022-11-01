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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОВЫШЕННАЯ АКТИВНОСТЬ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САХАРА НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ


18:04 01.11.2022

Белорусские производители сахара в 2022 году значительно расширили сферу применения механизма биржевых торгов и теперь используют биржевую площадку практически на всех этапах производства и реализации своей продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), все четыре белорусские сахарные заводы – Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Скидельский сахарный комбинат и Жабинковский сахарный завод – регулярно закупают на БУТБ уголь (антрацит), а с недавнего времени – средства защиты растений и семена сахарной свеклы.

На экспорт через биржевые торги реализуются белый сахар-песок и побочные продукты его производства – свекловичный жом и меласса.

При этом белорусские производители получают экономический эффект как при закупке сырья и материалов, так и при поставках готовой продукции на внешние рынки.

Общая сумма сделок, совершенных сахарными заводами за 10 месяцев 2022 г., достигла 98 млн BYN, в том числе экспорт превысил 33 млн BYN.

Для сравнения: за аналогичный период 2021 г. биржевой товарооборот сахаропроизводителей составил 61 млн BYN.

Положительной динамике (+61%) в большой степени способствовало расширение номенклатуры товаров, приобретаемых на внутреннем рынке и поставляемых за рубеж. Например, в части закупок добавились семена сахарной свеклы и новых видов средств защиты растений, а в экспорте – белый сахар.

Что касается экономического эффекта, то за счет высокой концентрации предложения товара и применения принципа обратного аукциона начальная стоимость, например, угля или семян в ходе торгов снижается в среднем на 5-10%. Учитывая значительные объемы закупок, сумма сэкономленных средств по итогам года исчисляется сотнями тысяч рублей.

В случае поставок за рубеж наблюдается обратная ситуация – рост экспортных котировок. И если на сахар это обычно +3% к начальной цене, то на жом и мелассу до +10-12%. Соразмерно растет и валютная выручка экспортеров.
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