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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 2-4 НОЯБРЯ


17:59 01.11.2022

В Минске 2-4 ноября пройдет международный стоматологический форум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в его рамках состоятся 16-я международная специализированная выставка «Стоматология Беларуси» (BELARUSDENT) и 8-й Белорусский международный стоматологический конгресс.

Выставка «Стоматология Беларуси 2022» пройдет в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14. Планируется, что свою продукцию представят около 40 участников из нескольких стран. Традиционно будут демонстрироваться оборудование для стоматологических кабинетов, инструменты, материалы, рентген-установки и аксессуары, оборудование для зуботехнических лабораторий, препараты и аксессуары по уходу за зубами, стоматологические лекарственные препараты и др.

В ходе деловой программы Белорусского международного стоматологического конгресса состоится ряд секционных заседаний, восемь мастер-классов, будет опубликовано 176 стендовых докладов. Среди выступающих специалисты из восьми государств, будут заслушаны более 90 докладов. Выступят с докладами о новых научных достижениях и стоматологических практиках специалисты из Беларуси, России, Турции, Узбекистана, Молдовы, Ирана, Египта, Республики Корея, КНР и других стран.

Стоматологи смогут обменяться опытом со своими коллегами, перенять у них передовые технологии, поработать с новыми материалами и инновационными инструментами прямо на выставке во время мастер-классов.

Организаторами конгресса под патронажем Министерства здравоохранения выступают Белорусское республиканское общественное объединение специалистов стоматологии и Белорусский государственный медицинский университет.
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