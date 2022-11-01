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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 2,9%
17:48 01.11.2022
Страховые организации республики за январь-сентябрь 2022 года собрали 1358,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за девять месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,9%.
По добровольным видам страхования за январь-сентябрь 2022 года страховые взносы составили 889,7 млн рублей, что на 9,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-сентябрь 2022 года – 468,8 млн рублей, что на 29,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,5% (за январь-сентябрь 2021 года – 66,7%).
За январь-сентябрь 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 894,6 млн рублей, что на 125,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2022 года составил 65,9% (за январь-сентябрь 2021 года – 58,3%).
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