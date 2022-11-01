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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 30 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ MUSIAD EXPO
17:11 01.11.2022
БГУ представит около 30 научно-технических разработок на Международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO, которая пройдет 2-5 ноября в Стамбуле (Турция).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в экспозицию университета войдут достижения ученых и исследователей вуза в области машино- и приборостроения, химии и медицины, пищевой промышленности и биотехнологий. Это противоопухолевые препараты и медицинское оборудование, пищевые добавки, ветеринарные и биопрепараты для защиты и стимуляции роста растений, новые материалы, технологии получения функциональных покрытия, аэрокосмические и информационные технологии, приборостроение и др.
Посетители смогут ознакомиться с натуральным образцом многофункциональных «умных окон». Это жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных изменяются в матовые и наоборот. «Умные окна» можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное.
В числе разработок также представлены противоопухолевые препараты «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». Первый препарат применяется при удалении опухолей в области головы и шеи. «Проспиделонг» и «Темодекс» имеют гидрогелевую субстанцию и используются для локальной химиотерапии опухолей желудка и головного мозга соответственно.
В экспозицию БГУ войдут «Съедобные пленки и покрытия на основе полисахаридов и растительных антимикробных и антиоксидантных добавок». Они являются единственным видом биоразлагаемой полимерной упаковки, которая не нуждается в сортировке и специальных условиях утилизации, сохраняет вкус, аромат, эстетический внешний вид и стерильность продуктов. Новый вид обертки нетоксичен, полностью разлагается в организме человека и животных, способен в разы сократить использование пластика.
Инновации ведущего белорусского вуза представят в коллективном разделе научных разработок Министерства образования Беларуси.
MUSIAD EXPO – ведущая многоотраслевая международная выставка. Проводится турецкой Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD при поддержке турецкого правительства раз в два года.
Основные разделы выставки: пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, машиностроение и автомобилестроение, станкостроение, металлургия, нефтехимическая промышленность, фармацевтика и здравоохранение, энергетика, логистика, информационные технологии и др.
В 2020 году в выставке приняли участие более 500 компаний и более 100 тысяч посетителей из 125 стран мира.
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