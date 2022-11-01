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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА 57,7% СФОРМИРОВАНЫ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
17:04 01.11.2022
717,1 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь-сентябрь 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 57,7% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 413,7 млн рублей (33,3%), индивидуальные предприниматели уплатили 62,7 млн рублей (5%), физические лица – 49,8 млн рублей (4%).
Общие поступления в бюджет области составили 1 243,3 млн рублей.
По состоянию на 1 октября 2022 года в Могилевской области числится 635 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,2 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 592,7 тыс. физических лиц
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