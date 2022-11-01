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ЭКОНОМИКА РБ


В ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНСТРУКЦИЮ СКЛАДНОЙ ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ ГРУБОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР


16:08 01.11.2022

Председатель ГКНТ Сергей Шлычков ознакомился с ходом реализации проектов государственных научно-технических программ в ОАО «Гомсельмаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в стадии завершения научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ (НИОК(Т)Р) находится реализация проекта по разработке конструкции складной жатки для уборки грубостебельных культур шириной захвата 4,5 м к кормоуборочному комплексу с двигателем мощностью не менее 400 л.с. Руководство предприятия заверило, этапы НИОК(Т)Р выполняются своевременно. К освоению производства приступят в следующем году согласно установленному сроку.

Кроме того, на предприятии разрабатывается конструкция зерноуборочного комбайна с роторной схемой обмолота и сепарации производительностью 18-20 т/час. Объем освоения запланирован на 2023 год.

Помимо этого, новой единицей техники станет модифицированный зерноуборочный самоходный комбайн расчетной производительностью 21 т/ч с двигателями мощностью 450 л.с. экологического класса Stage 0, Stage IIIA, Stage V. Техника будет производить срез убираемой культуры, ее обмолот, сепарацию и очистку зерна, накопление зерна в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивать уборку не зерновой части урожая с укладкой соломы в валок или измельчением и разбрасыванием сломы по полю. Согласно заданию государственной научно-технической программы, завершить работы по освоению инновации в производстве планируется в 2024 году.

Все три проекта выполняются в соответствии с календарными планами.

Основной исполнитель проектов – научно-технический центр комбайностроения (НТЦК), который входит в состав ОАО «Гомсельмаш» и является проектной организацией с мощной интеллектуальной и материально-технической базой. Центр специализируется на разработках сложных наукоемких изделий для нужд сельского хозяйства, здравоохранения, других отраслей и оказывает инжиниринговые услуги.

В центре внедрены информационно-поисковые и измерительно-испытательные системы, а также системы автоматизированного проектирования, инженерных расчетов, технологической подготовки производства экспериментальных образцов новой техники.

На базе НТЦК работает самая крупная в Беларуси отраслевая лаборатория сельскохозяйственного машиностроения. Здесь выполняются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, обеспечивается научное сопровождение инновационных проектов, опытно-промышленной апробации и внедрения в производство результатов научной и научно-технической деятельности.
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