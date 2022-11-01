Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС более 29 тыс. единиц полиэфирной шпатлевки и абразивных кругов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, стоимость незадекларированного груза составила более 427 тыс. рублей.

Грузовой автомобиль SCANIA под управлением польского перевозчика следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». По представленным документам общая стоимость перемещаемого в авто товара составляла порядка 11 тыс. рублей. При проверке сотрудники Брестской таможни установили, что указанные сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. Фактическая стоимость перемещаемой шпатлевки и абразивных кругов оказалась почти в 40 раз больше заявленной и составила более 427 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.