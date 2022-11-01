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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
14:58 01.11.2022
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 ноября 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br124,21 (ранее B126,99 r), серебро – Br1,45 (ранее Br1,44), платина – Br70,66 (ранее Br66,62); палладий – Br144,68 (ранее Br169,15); родий – Br1042,67 (ранее Br1055,77), рутений – Br39,83 (ранее Br41,79); иридий – Br303,47 (ранее Br322,96), осмий – Br30,35 (ранее B30,40 r).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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