ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

14:58 01.11.2022 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 ноября 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br124,21 (ранее B126,99 r), серебро – Br1,45 (ранее Br1,44), платина – Br70,66 (ранее Br66,62); палладий – Br144,68 (ранее Br169,15); родий – Br1042,67 (ранее Br1055,77), рутений – Br39,83 (ранее Br41,79); иридий – Br303,47 (ранее Br322,96), осмий – Br30,35 (ранее B30,40 r). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.