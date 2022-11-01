ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДЕШЕВЕЛИ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ


14:20 01.11.2022

За 24-31 октября 2022 года ряд столичных агентств снизили цены в своих объявлениях о продаже 1-комнатных квартир в отдельных новостройках Октябрьского района.

Как пишет Realt.by, цены на квартиры в Минске за неделю снизились на 0,4% и составили $1153. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1336, что на 0,2% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt выросло на 5%: с 17,3 до 18,1 тысяч. База пополнилась по всем сегментам, однако сильнее всего увеличилось количество 1- и 4-комнатных квартир (+6% к прошлому понедельнику).

Предложение выросло практически во всех районах города, существеннее остальных — в Октябрьском и Московском. Исключением стали только Советский и Фрунзенский районы, где за последнюю неделю объявлений стало немного меньше.

Наиболее значительное изменение средних цен произошло только у 1-комнатных квартир — минус 1,3%.

Среди районов города наибольшее снижение средней цены квадратного метра за неделю отмечалось в Центральном районе — минус 1,8%. В остальных динамика варьировалась в пределах +/-0,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
валюта курс
EUR 2.4534
USD 2.4763
RUB 4.0141
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4530 -0.0004
USD 2.4745 -0.0018
RUB 4.0169 +0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4480 2.4600
USD 2.4720 2.4800
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9860 0.9940
EUR/RUB 61.0000 78.0000
USD/RUB 61.6000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте