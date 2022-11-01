За 24-31 октября 2022 года ряд столичных агентств снизили цены в своих объявлениях о продаже 1-комнатных квартир в отдельных новостройках Октябрьского района.

Как пишет Realt.by, цены на квартиры в Минске за неделю снизились на 0,4% и составили $1153. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1336, что на 0,2% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt выросло на 5%: с 17,3 до 18,1 тысяч. База пополнилась по всем сегментам, однако сильнее всего увеличилось количество 1- и 4-комнатных квартир (+6% к прошлому понедельнику).

Предложение выросло практически во всех районах города, существеннее остальных — в Октябрьском и Московском. Исключением стали только Советский и Фрунзенский районы, где за последнюю неделю объявлений стало немного меньше.

Наиболее значительное изменение средних цен произошло только у 1-комнатных квартир — минус 1,3%.

Среди районов города наибольшее снижение средней цены квадратного метра за неделю отмечалось в Центральном районе — минус 1,8%. В остальных динамика варьировалась в пределах +/-0,6%.