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ЭКОНОМИКА РБ
ГОТОВИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ В БГУ БУДУТ ПО-ДРУГОМУ
13:40 01.11.2022
В БГУ изменится подход в обучении журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, со следующего учебного года подготовка кадров для СМИ пройдет по двум специальностям - «журналистика» и «информация и коммуникация». Оптимизация связана с приведением в соответствие с общегосударственным классификатором Беларуси «Специальности и квалификации».
Сегодня отмечается востребованность специалистов в области авторской, научной, деловой журналистики, блоггинга, информационной безопасности, политических, интернет-коммуникаций, SMM и др. Для их подготовки со следующего года на факультете журналистики вводится профильный подход. Студентам предложат выбрать одно из направлений для углубленного изучения конкретной области журналистики. Так, в рамках специальности «журналистика» разработаны программы по пяти профилям: «авторская журналистика и блоггинг», «цифровые медиаплатформы», «журналистика и информационная безопасность», «деловая журналистика и бизнес-коммуникации», «научная журналистика».
Для «информации и коммуникации» предложены «политическая коммуникация», «маркетинговые коммуникации», «реклама и PR», «интернет-коммуникации».
Первые два года студенты будут углубленно изучать базовые дисциплины в рамках своих специальностей. С третьего курса идет разделение на группы с учетом выбранного профиля.
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