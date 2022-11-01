В октябре 2022 года республиканским унитарным предприятием по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» впервые осуществлена реализация переданной судебным исполнителем криптовалюты. Об этом сообщает Министерство юстиции.

«Проработанный механизм взаимодействия предприятия с судебными исполнителями по продаже цифровых знаков (токенов) позволит сформировать практику реализации, призванную обеспечить полное и своевременное исполнение исполнительных документов, защиту прав и законных интересов взыскателей, охрану государственных интересов», - говорится в сообщении.

Представители управления оценки и реализации имущества республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» приказом министра юстиции № 33 от 2 марта 2022 года включены в состав межведомственной рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых актов, предусматривающих, в том числе, корректировку Инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции № 67 от 7 апреля 2017 года.

По результатам деятельности рабочей группы внесены изменения в Инструкцию, регламентирующие порядок обращения взыскания на криптовалюту, последовательность действий судебного исполнителя и предприятия. Корректировка инструкции позволила реализовать подпункт 4.3 пункта 4 указа от 14 февраля 2022 года № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты», устанавливающий, что реализация криптовалюты в исполнительном производстве осуществляется на договорной основе через оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют.