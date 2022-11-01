ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РУП «БЕЛЮРОБЕСПЕЧЕНИЕ» ВПЕРВЫЕ РЕАЛИЗОВАЛО КРИПТОВАЛЮТУ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА


13:26 01.11.2022

В октябре 2022 года республиканским унитарным предприятием по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» впервые осуществлена реализация переданной судебным исполнителем криптовалюты. Об этом сообщает Министерство юстиции.

«Проработанный механизм взаимодействия предприятия с судебными исполнителями по продаже цифровых знаков (токенов) позволит сформировать практику реализации, призванную обеспечить полное и своевременное исполнение исполнительных документов, защиту прав и законных интересов взыскателей, охрану государственных интересов», - говорится в сообщении.

Представители управления оценки и реализации имущества республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» приказом министра юстиции № 33 от 2 марта 2022 года включены в состав межведомственной рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых актов, предусматривающих, в том числе, корректировку Инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции № 67 от 7 апреля 2017 года.

По результатам деятельности рабочей группы внесены изменения в Инструкцию, регламентирующие порядок обращения взыскания на криптовалюту, последовательность действий судебного исполнителя и предприятия. Корректировка инструкции позволила реализовать подпункт 4.3 пункта 4 указа от 14 февраля 2022 года № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты», устанавливающий, что реализация криптовалюты в исполнительном производстве осуществляется на договорной основе через оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
валюта курс
EUR 2.4534
USD 2.4763
RUB 4.0141
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4530 -0.0004
USD 2.4745 -0.0018
RUB 4.0169 +0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4480 2.4600
USD 2.4720 2.4800
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9860 0.9940
EUR/RUB 61.0000 78.0000
USD/RUB 61.6000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте