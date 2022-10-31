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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПРОДЭКСПО-2022» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 15-18 НОЯБРЯ
12:45 01.11.2022
Крупнейшая в Беларуси продовольственная выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2022» пройдет в Минске с 15 по 18 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в рамках 4 выставочных дней участников и посетителей ждет насыщенная программа: конкурсы и мастер-классы, обучающие сессии и бизнес-встречи, а также дегустации.
В рамках 20 тематических салонов пройдет демонстрация широчайшего ассортимента продукции: от повседневных продуктов и праздничных деликатесов до примеров питания для сторонников здорового образа жизни. На стендах участников можно будет узнать о самых последних новинках в сфере производственного и торгового оборудования, упаковочных решений и спецодежды.
Свои достижения, технологии и новые образцы продукции представят свыше 100 предприятий: ведущие отечественные и зарубежные производители. По традиции наибольший интерес к выставке проявили российские регионы: компании из Архангельской, Астраханской, Псковской, Рязанской и других областей Российской Федерации.
«ПРОДЭКСПО-2022» - это еще и деловая площадка для дискуссий, посвященных актуальным вопросам развития продовольственного рынка, обсуждения тенденций и планирования будущих перспектив.
Открывает программу мероприятий – деловой форум «Внутренний потребительский рынок: импортозамещение и продовольственная безопасность». Профессионалы отрасли, в числе которых представители Минсельхозпрода, обсудят вопросы импортозамещения, использования инновационных технологий, налаживания производства новых видов продукции. Поговорят о развитии фермерства и органического сельского хозяйства в рамках второй секции форума – «BelarusFresh: производство и импортозамещение плодоовощной продукции».
Эксперты семинара «Свежий взгляд на современную упаковку» выделят наиболее популярные тренды при разработке упаковки.
Самыми зрелищными на выставке станут конкурсы и мастер-классы. Впервые на выставке состоится «Открытый чемпионат пекарей» сразу по четырем номинациям.
Участники выставят на пробу самые лучшие образцы продукции. По итогам Международного дегустационного конкурса «ПРОДЭКСПО-2022. Традиции. Качество. Инновации» на выставочной сцене будут награждены победители.
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