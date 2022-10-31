В Беларуси до конца года отремонтируют более 2000 км автодорог и завершат ремонт на 77 мостовых сооружениях. Об этом заявил журналистам заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Григорий Глазко.

Он отметил, что согласно государственной программе «Дороги Беларуси» на 2021-2025 гг. к концу текущего года запланировано построить, отремонтировать и реконструировать порядка 700 км республиканских автодорог.

«В середине года правительство дополнительно выделило на эти цели 300 млн рублей. Из них 200 млн рублей направлено на республиканские дороги и мосты, а 100 млн рублей — на местные. По итогам года с учетом этих денег мы выполним все запланированные показатели. То есть к концу текущего года планируется отремонтировать более 760 км республиканских автодорог и более 1400 км дорог местного значения. Кроме того, на республиканских автодорогах будет отремонтировано 35 мостовых сооружений, а в местной сети — 42», - сказал Григорий Глазко, слова которого приводятся на сайте ФПБ.

По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию мост через р. Западная Двина на подъезде к Новополоцку, а также обход г.п. Мир. На завершающей стадии находится строительство обхода Могилева. Также начаты работы по реконструкции участков автодороги Р-53 «Слобода-Новосады» и строительство подъезда к Лиде. С 2023 г. планируется приступить к реконструкции автодороги Р-46 «Лепель-Полоцк».

«Сейчас строительство дорог ведется за счет бюджетных средств и кредитных ресурсов. Ведется работа с Китайской Народной республикой по выделению кредита на строительство обхода Полоцка», - резюмировал Григорий Глазко.